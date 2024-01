China Southern Airlines Aktie: Schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von China Southern Airlines hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -44,63 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Fluggesellschaftsbranche, die durchschnittlich um 2,07 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -46,7 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gesamten Industriesektor, der eine mittlere Rendite von -4,99 Prozent erzielte, liegt China Southern Airlines um 39,64 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von China Southern Airlines derzeit bei 4,38 HKD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 3,04 HKD liegt, was einem Abstand von -30,59 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3,49 HKD ergibt sich eine Differenz von -12,89 Prozent. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Signal auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen deutete darauf hin, dass die Anleger positiv gestimmt sind. Zusätzlich wurden 8 positive und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In fundamentaler Hinsicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Southern Airlines derzeit bei 15,86 Euro, was 14 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 13. Daher wird das Unternehmen auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft, da es überbewertet ist.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine negative Einschätzung für China Southern Airlines, sowohl im Vergleich zur Branche als auch im technischen und fundamentalen Bereich. Die Anleger werden daher aufgefordert, diese Faktoren bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen und weitere Entwicklungen zu beobachten.