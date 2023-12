China Southern Airlines Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Aktienkurs von China Southern Airlines hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,96 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um 0,48 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass China Southern Airlines im Branchenvergleich eine Underperformance von -40,45 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -3,74 Prozent, wobei China Southern Airlines 36,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen beim Stimmungsbild von China Southern Airlines festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen registriert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Investoren, die derzeit in die Aktie von China Southern Airlines investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Fluggesellschaften einen geringeren Ertrag in Höhe von 8,3 Prozentpunkten erzielen. Somit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 4,51 HKD für die China Southern Airlines-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,11 HKD, was einem Unterschied von -31,04 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen negativen Trend, wodurch die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält China Southern Airlines somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.