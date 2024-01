China Southern Airlines Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf China Southern Airlines ist insgesamt positiv, basierend auf den Diskussionen in Foren und sozialen Medien in den vergangenen zwei Wochen. Dies trägt dazu bei, die Aktie weiter zu bewerten. In den Diskussionen standen vor allem positive Themen im Vordergrund, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führte. Es wurden 0 negative und 6 positive Signale in den sozialen Medien gefunden, was zu der Empfehlung "Gut" führte.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich bei China Southern Airlines in den letzten vier Wochen deutlich verbessert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls mit "Gut" bewertet. Es wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Southern Airlines beträgt derzeit 15. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen in der Branche "Fluggesellschaften" durchschnittlich ein KGV von 13. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie somit überbewertet, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Southern Airlines liegt bei 43,59, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 66,25, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.