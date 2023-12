China South Publishing, Media Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die technische Analyse der China South Publishing & Media ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 11,85 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 11,8 CNH beträgt. Dies führt zu einer Distanz von -0,42 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der letzten 50 Tage steht aktuell bei 11,48 CNH, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von +2,79 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Aktie als "Neutral" vergeben.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Bewertung der China South Publishing & Media in den letzten zwei Wochen. Die Auswertung der Kommentare und Diskussionen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf gutem Niveau ist. Zudem wurden 10 positive Signale und keine negativen Signale identifiziert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Wochen keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China South Publishing & Media zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Analyse der RSIs somit als "Gut" eingestuft.