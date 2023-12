China South Publishing, Media Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Stimmung der Anleger hinsichtlich China South Publishing & Media hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv entwickelt. An 13 Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 11,87 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 10,17 CNH liegt, was einer Abweichung von -14,32 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 11,31 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -10,08 Prozent entspricht, und somit zu einer kurzfristigen "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China South Publishing & Media-Aktie überkauft ist, weshalb auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass China South Publishing & Media eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine positive Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Auch die positive Änderung der Rate der Stimmungsänderung führt zu einer "Gut"-Bewertung in der Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds der vergangenen Monate.