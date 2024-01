China South City Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die China South City hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung verzeichnet. Der Kurs liegt derzeit um 25,71 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -42,22 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie somit aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für China South City liegt der RSI7 derzeit bei 100 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen liegt bei 68,89, was auf Neutralität hindeutet und somit zu einer abweichenden Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten Wochen neutral über China South City diskutiert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für China South City in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Aktie somit aufgrund der technischen Analyse, des RSI, des Anleger-Sentiments und des Sentiments und Buzz als "Neutral" bewertet.