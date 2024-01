China South City Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) der China South City liegt bei 63,64, was ihn als "neutral" klassifiziert. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt für die China South City einen Wert von 72, was auf eine überkaufte Situation hinweist und als "schlecht" eingestuft wird.

In technischer Hinsicht weist der aktuelle Kurs der China South City von 0,28 HKD eine Entfernung von -37,78 Prozent vom GD200 (0,45 HKD) auf, was als "schlechtes" Signal betrachtet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt mit einem Kurs von 0,36 HKD ein "schlechtes" Signal an, da der Abstand -22,22 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der China South City-Aktie als "schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in Bezug auf die China South City zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Anlegerstimmung in sozialen Medien rund um die China South City ist insgesamt negativ. Das Stimmungsbarometer zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend negative Diskussion, was zu einer "neutralen" Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die China South City auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "neutral" Bewertung.