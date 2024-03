China South City Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch die Gespräche der Anleger über das Unternehmen China South City waren in den letzten ein bis zwei Tagen verstärkt positiv. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von China South City mit 0,159 HKD mittlerweile um 20,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt. Kurzfristig wird dies als "Schlecht" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -57,03 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild von China South City. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält China South City in dieser Kategorie daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation der China South City als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 77,78 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 39, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.