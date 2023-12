China Solar, Clean Energy Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die China Solar & Clean Energy-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 0,02 USD gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,03 USD, was einem Anstieg um 50 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 0,03 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die China Solar & Clean Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund der durchschnittlichen Diskussionsintensität und der geringen Rate der Stimmungsänderung.

Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die China Solar & Clean Energy-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Relative-Stärke-Index, dem Anleger-Sentiment und dem Buzz.