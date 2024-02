China Solar, Clean Energy Aktie: Das ist beeindruckend!

Die technische Analyse der China Solar & Clean Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,03 USD liegt, während der Aktienkurs 0,04 USD beträgt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +33,33 Prozent im Vergleich zum GD200 und einer Gesamtbewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,04 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Gut" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über China Solar & Clean Energy überwiegend negativ diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Das Stimmungsbild rund um China Solar & Clean Energy hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird auch hier eine neutrale Bewertung vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für China Solar & Clean Energy zeigt auf kurzfristiger Basis (7-Tage-RSI) einen Wert von 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der etwas längerfristige RSI (25-Tage-Basis) von 50 führt zu einer neutralen Einstufung des Wertpapiers.

Zusammenfassend erhält China Solar & Clean Energy in der Gesamtanalyse eine neutrale Bewertung.