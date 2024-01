China Soft Power Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Central Wealth-Aktie wird aus charttechnischer Sicht derzeit mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,03 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,016 HKD liegt, was einer Abweichung von -46,67 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,02 HKD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor hat die Central Wealth-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -83,81 Prozent erzielt, was 75,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie mit einer Rendite von -8,04 Prozent um 75,77 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Central Wealth-Aktie ist derzeit neutral. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie. Daher wird das Anleger-Sentiment insgesamt als "Neutral" bewertet.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich ein neutrales Bild. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität im Netz hervorgebracht und die Rate der Stimmungsänderung hat in letzter Zeit kaum Änderungen erfahren. Insgesamt wird daher auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen.