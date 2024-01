China Soft Power Aktie: Das ist erstaunlich

Die Dividende von Central Wealth liegt auf Basis der aktuellen Kurse für Elektronische Geräte und Komponenten bei 0 %, was 5,92 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 5,92 % liegt. Dies führt zu einer niedrigeren Rendite und einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Central Wealth als unterbewertet, da das KGV von 7,39 insgesamt 67 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,64. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse.

Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass die Central Wealth-Aktie sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den gleitenden Durchschnittswerten liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment gab es in den letzten zwei Wochen neutrale Diskussionen über Central Wealth in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Central Wealth daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.