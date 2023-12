China Soft Power Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Aktienkurs von Central Wealth verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -77,5 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor einem Rückgang von 70,34 Prozent unter dem Durchschnitt entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt bei -7,87 Prozent, wobei Central Wealth derzeit 69,63 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Sentiment und Buzz für die Aktie, da es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung gab. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen in den Diskussionen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Central Wealth-Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch auf eine Neutralbewertung hin, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Aktie von Central Wealth aufgrund der Rendite, des Sentiments und des RSI mit einem neutralen bis schlechten Rating bewertet.