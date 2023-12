China Soft Power Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die Aktie von Central Wealth hat in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt das Unternehmen mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,92 Prozent in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie jedoch als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Central Wealth bei 7 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 22 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Central Wealth in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Auch in der technischen Analyse schneidet die Aktie von Central Wealth nicht gut ab. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt aktuell bei 0,03 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,018 HKD liegt, was einem Unterschied von -40 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem Wert von 0,02 HKD einen Unterschied von -10 Prozent zum letzten Schlusskurs. Auf Basis der charttechnischen Entwicklung wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.