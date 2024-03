China Soft Power Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine Schlüsselkennzahl zur Bewertung der Rentabilität und Entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Die aktuelle KGV für Central Wealth beträgt 7, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" mit einem durchschnittlichen KGV von 23 als unterbewertet angesehen wird. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Central Wealth als neutral eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert beträgt 52,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 37,5 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich damit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen in der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche ist festzustellen, dass Central Wealth in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -55,56 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -13,87 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -41,69 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor konnte Central Wealth ebenfalls nicht mithalten, da die Rendite mit -13,32 Prozent im letzten Jahr liegt, während Central Wealth um 42,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite für Central Wealth beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass Central Wealth aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, jedoch in Bezug auf die Aktienperformance und die Dividendenpolitik nur eine neutrale bis schlechte Bewertung erhält. Anleger sollten dies bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.