China Smartpay Aktie: Das wird teuer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der China Smartpay Aktie beträgt derzeit 13,65 und liegt damit 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 25 im Bereich Verbraucherfinanzierung. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie war neutral, basierend auf der Analyse sozialer Plattformen. Die Kommentare und Befunde waren neutral und auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Buzz rund um China Smartpay in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der China Smartpay um 10 Prozent unter dem GD200 (Gleitender Durchschnitt der letzten 200 Tage) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Auch der GD50 (Gleitender Durchschnitt der letzten 50 Tage) signalisiert mit einem Kurs von 0,04 HKD ein "Schlecht"-Signal aufgrund eines Abstands von -10 Prozent. Zusammenfassend wird der Kurs der China Smartpay-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.