China Smartpay Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die China Smartpay-Aktie wird derzeit aufgrund ihres gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,04 HKD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (0,036 HKD) um -10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,04 HKD ergibt eine Abweichung von -10 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die China Smartpay einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt auf, nämlich 0 Prozent im Vergleich zu 5,89%. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie.

Der Aktienkurs der China Smartpay verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,55 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor 26,67 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Verbraucherfinanzierung liegt bei -7,43 Prozent, und die China Smartpay liegt aktuell 27,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es in den Diskussionen der Anleger keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage gibt, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Punkt führt. Auch die Intensität der Diskussionen im letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die China Smartpay-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.