China Smartpay Aktie: Das ist erstaunlich

Die China Smartpay-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,04 HKD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs von 0,036 HKD weicht davon um -10 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs mit 0,04 HKD wiederum um -10 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die China Smartpay-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,98 Prozent erzielt, was 32,81 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Im Bereich "Verbraucherfinanzierung" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -7,2 Prozent, und China Smartpay ist aktuell 31,79 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der China Smartpay-Aktie liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 50 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität sowohl in Beitragsanzahl als auch in der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Insgesamt erhält die China Smartpay-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des Branchenvergleichs ein "Schlecht"-Rating, während die Gesamteinschätzung aufgrund des RSI und des Sentiments auf "Neutral" lautet.