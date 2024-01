China Smartpay Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China Smartpay ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie darstellen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Erkenntnisse zur Aktieneinschätzung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung wurden für China Smartpay analysiert. Dabei zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Verbraucherfinanzierung) wird China Smartpay als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 13,65, was einem Abstand von 42 Prozent zum Branchen-KGV von 23,73 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -10 Prozent des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs der China Smartpay-Aktie unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher auch in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.