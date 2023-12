China Smartpay Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Es normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25). Mit einem RSI-Wert von 50 wird China Smartpay als "Neutral" bewertet. Dies gilt auch für den RSI25, der ebenfalls bei 50 liegt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor verzeichnet China Smartpay eine Rendite von -38,98 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Verbraucherfinanzierung"-Branche liegt die mittlere Rendite bei -7,48 Prozent, wobei China Smartpay mit 31,5 Prozent erneut deutlich darunter bleibt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von China Smartpay als unterbewertet angesehen, da das KGV von 13,65 insgesamt 38 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,05 im Segment "Verbraucherfinanzierung". Somit erhält die Aktie aus fundamental-analytischer Sicht die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der China Smartpay-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 HKD für den Schlusskurs lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,036 HKD, was einem Rückgang um 10 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen einen Rückgang auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in der einfachen Charttechnik führt.