China Smartpay Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Analyse des Sentiments und des Buzzes in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für China Smartpay in den letzten Wochen stabil geblieben ist. Daher wird die Aktie von Experten als "neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat keine außergewöhnliche Aktivität für China Smartpay gezeigt, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI für China Smartpay liegt bei 50, was ebenfalls zu einer "neutralen" Einstufung führt. Dies gilt auch für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs misst, liegt für China Smartpay bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen auch in diesem Bereich eine "neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor hat China Smartpay im letzten Jahr eine Rendite von -38,98 Prozent erzielt, was 32,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt -7,97 Prozent, und China Smartpay liegt aktuell 31,02 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.