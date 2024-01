China Singyes New Materials Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich auch nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die China Singyes New Materials-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,16 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,076 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um 52,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnittskurs liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,1 HKD, was einen Abstand von -24 Prozent zur aktuellen Aktie bedeutet. Auch hier wird die Aktie als "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamtnote von "Schlecht" führt.

Im Vergleich mit anderen Aktien im "Materialien"-Sektor hat die China Singyes New Materials-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -76,75 Prozent erzielt, was 81,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ähnlich sieht es im Sektor "Chemikalien" aus, wo die Aktie ebenfalls deutlich unterperformt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die China Singyes New Materials-Aktie neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 72,34 liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.