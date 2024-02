China Singyes New Materials Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von China Singyes New Materials hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -80,76 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt von -7,77 Prozent für Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Dies lässt die Aktie um 72,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt zurückbleiben, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. Das Anleger-Sentiment wird daher als positiv eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Singyes New Materials bei 365,87, was über dem Branchendurchschnitt von 29,58 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Singyes New Materials mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,01 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie führt.