China Singyes New Materials Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die China Singyes New Materials-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,85 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie von China Singyes New Materials lediglich eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf diesen Faktor die Bewertung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von China Singyes New Materials daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Bezüglich der fundamentalen Kriterien weist die Aktie ein vergleichsweise hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 365,87 auf, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Abstand beträgt aktuell 617 Prozent, bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemikalien" von 51. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der China Singyes New Materials-Aktie von 0,097 HKD mit -46,11 Prozent Entfernung vom GD200 (0,18 HKD) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,11 HKD auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -11,82 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der China Singyes New Materials-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.