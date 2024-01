China Singyes New Materials Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Der Aktienkurs von China Singyes New Materials hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -80,76 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche, die im Durchschnitt um 4,69 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -85,45 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit 4,69 Prozent im letzten Jahr deutlich höher als die von China Singyes New Materials, die 85,45 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat China Singyes New Materials derzeit einen Wert von 0 Prozent, während der Branchendurchschnitt bei 5,89 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -5,89 Prozent und einer entsprechenden "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von China Singyes New Materials liegt bei 94,44, was zu einer Einstufung als "überkauft" führt. Auch der RSI25, bezogen auf 25 Tage, liegt mit 70,83 über dem neutralen Bereich und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die fundamentale Analyse basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt, dass China Singyes New Materials mit einem Wert von 365,87 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 43,32. Dies führt zu einer Überbewertung von 745 Prozent und einer entsprechenden "Schlecht"-Empfehlung für diesen Titel.