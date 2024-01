China Singyes New Materials Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Crawford":

China Singyes New Materials, ein Unternehmen aus der Chemikalien-Branche, weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,89 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,077 HKD 14,44 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt sogar 51,88 Prozent, was auch hier zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb im neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Bei der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Singyes New Materials bei 365,87 liegt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 43,32 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist und führt zu einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung der China Singyes New Materials-Aktie in verschiedenen Kategorien, sowohl in Bezug auf Dividendenrendite, technische Analyse, Sentiment und Buzz, als auch in der fundamentalen Analyse. Daher sollten Anleger bei dieser Aktie Vorsicht walten lassen.