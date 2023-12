China Singyes New Materials Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber China Singyes New Materials war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder überwiegend positive noch negative Reaktionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden größtenteils neutral aufgenommen. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält China Singyes New Materials daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Anlegerstimmung von der Redaktion ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von China Singyes New Materials beträgt derzeit 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,04 % ("Chemikalien") liegt. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Singyes New Materials liegt bei 365,87 und damit über dem Branchendurchschnitt von 51,33. Daher wird die Aktie als überbewertet betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 0,076 HKD der China Singyes New Materials mit -55,29 % Abstand vom GD200 (0,17 HKD) als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 0,11 HKD eine negative Entwicklung von -30,91 % auf. Zusammenfassend wird der Kurs der China Singyes New Materials-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.