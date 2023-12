China Singyes New Materials Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen China Singyes New Materials war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positive noch negative Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie vom Redaktionsteam mit "Neutral" bewertet wird.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 365,87 ist China Singyes New Materials deutlich teurer als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Chemikalien" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 51,41, was einem Abstand von 612 Prozent entspricht. Die Aktie wird daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit China Singyes New Materials lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der Anleger zu. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat China Singyes New Materials im vergangenen Jahr eine Rendite von -68,95 Prozent erzielt, was 62,39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Chemikalien" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite -6,56 Prozent, wobei China Singyes New Materials aktuell 62,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.