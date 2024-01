China Singyes New Materials Aktie: Da kann man verrückt werden!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. China Singyes New Materials weist mit einem Wert von 365,87 ein deutlich höheres KGV auf als der Branchendurchschnitt in der Chemiebranche, was auf eine Überbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 43,09, was einem Abstand von 749 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China Singyes New Materials ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet China Singyes New Materials derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Chemiebranche. Der Unterschied beträgt 5,94 Prozentpunkte (0 % gegenüber 5,94 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.