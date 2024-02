China Singyes New Materials Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Dividendenrendite von China Singyes New Materials liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,97 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass China Singyes New Materials mit einem Wert von 365,87 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 781 Prozent gegenüber dem Durchschnitt der Branche "Chemikalien". Aufgrund dieses relativ hohen KGV wird die Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weist die China Singyes New Materials-Aktie eine Abweichung von -47,86 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -8,75 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für China Singyes New Materials.