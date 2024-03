China-Singapore Suzhou Industrial Park Development Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die China-singapore Suzhou Industrial Park Development-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -9,63 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Abweichung zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt +2,37 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über China-singapore Suzhou Industrial Park Development in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Aufgrund der steigenden Aufmerksamkeit und der vermehrten Diskussionen erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die China-singapore Suzhou Industrial Park Development-Aktie ein Neutral-Titel, mit einem RSI7-Wert von 22,95 und einem RSI25-Wert von 49,84. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.