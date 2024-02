China Silver wird immer uninteressanter …

Die China Silver-Aktie hat in verschiedenen Bereichen eine schlechte Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was 6,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch die technische Analyse zeigt eine negative Entwicklung, da der gleitende Durchschnittskurs bei 0,25 HKD liegt, während die Aktie selbst nur 0,102 HKD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 0,13 HKD, was einer Abweichung von -21,54 Prozent entspricht.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine neutrale Einschätzung. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung werden als durchschnittlich bzw. kaum verändert bewertet, was zu einer insgesamt neutralen Einstufung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich ebenfalls eine negative Entwicklung. Die Performance der China Silver-Aktie lag in den letzten 12 Monaten bei -74,81 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur um -7,7 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -67,11 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche. Auch im Sektorvergleich zeigt sich eine Unterperformance, da der "Materialien"-Sektor eine mittlere Rendite von -7,7 Prozent verzeichnete, während China Silver um 67,11 Prozent darunter lag.

Insgesamt führen diese Bewertungen zu einem "Schlecht"-Rating für die China Silver-Aktie.

China Silver kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich China Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Silver-Analyse.

