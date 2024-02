China Silver Technology Holdings Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In den letzten Wochen konnten bei China Silver keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Diskussionsbeiträge hat weder zugenommen noch abgenommen. Insgesamt erhält China Silver daher ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen über China Silver in den sozialen Medien deuten auf eine zunehmend negative Stimmung und Meinungen in den letzten Wochen hin. Auch die besprochenen Themen waren überwiegend negativ, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Die Dividendenrendite von China Silver liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Elektronische Geräte und Komponenten") von 5,6 % als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von China Silver mit 0,077 HKD derzeit um +10 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -14,44 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft.

