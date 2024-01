China Silver Aktie: Das liegt auf Eis

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

China Silver wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger äußerten hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf diesen Wert. Daher ist die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "neutral" einzustufen. Die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung ergibt daher ebenfalls eine "neutral"-Einstufung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist China Silver ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,65 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 43, daher kann die Aktie als "günstig" betrachtet werden und erhält aufgrund dieser fundamentalen Kriterien eine Bewertung von "gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder in der Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden, wird auch dieses Kriterium als "neutral" bewertet.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich für die China Silver-Aktie ein Durchschnitt von 0,29 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,134 HKD, was einem Unterschied von -53,79 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 0,16 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,25 Prozent), weshalb auch hier ein "schlecht"-Rating vergeben wird. Zusammenfassend erhält China Silver daher insgesamt eine "schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

China Silver kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich China Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen China Silver-Analyse.

China Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...