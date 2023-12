Die China Shun Ke Long-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der RSI der China Shun Ke Long liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie jedoch ein Wert von 78, was darauf hindeutet, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Schlecht". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Auf dessen Basis ist China Shun Ke Long mit einem Wert von 5306,8 deutlich teurer als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, was darauf hinweist, dass die Aktie überbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 47,6, womit sich ein Abstand von 11050 Prozent errechnet. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Shun Ke Long bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,44%. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche beträgt -5, weshalb die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen und beeinflusst dadurch auch Einschätzungen für Aktien. Bei China Shun Ke Long wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeschrieben wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Neutral" lautet.

