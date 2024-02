China Shun Ke Long Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkurs von China Shun Ke Long hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 125,32 Prozent erzielt, was 143,73 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt die Rendite der Aktie bei 151,01 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -25,69 Prozent. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der China Shun Ke Long bei 0,75 HKD festgestellt. Da der Aktienkurs bei 1,4 HKD gehandelt wird, liegt der Abstand bei +86,67 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 1,08 HKD, was einer Differenz von +29,63 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse mit "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass über China Shun Ke Long in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von China Shun Ke Long bei 5306,8 liegt, was 12027 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Schlecht" basierend auf der fundamentalen Analyse.