China Shun Ke Long Aktie: Was soll man davon noch halten?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über China Shun Ke Long in den sozialen Medien. Es wurden keine stark überwiegend positiven oder negativen Diskussionen festgestellt. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über China Shun Ke Long nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Dividendenverhältnis von China Shun Ke Long beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -5,44 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von unseren Analysten heute mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von China Shun Ke Long als überbewertet, da das KGV mit 5306,8 insgesamt 11050 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", der 47,6 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Shun Ke Long-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,65 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,53 HKD liegt, was einem Unterschied von -18,46 Prozent entspricht, und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,58 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,62 Prozent), was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend wird die China Shun Ke Long-Aktie aufgrund der aktuellen Kommunikation in den sozialen Medien, des Dividendenverhältnisses, der fundamentalen Analyse und der technischen Chartanalyse insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.