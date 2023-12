China Shun Ke Long Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Die China Shun Ke Long hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet und liegt mit einem Kurs von 0,62 HKD aktuell um +6,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -4,62 Prozent, wodurch die Einstufung auf "Neutral" lautet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht jedoch als "Gut" bewertet.

Im fundamentalen Bereich ist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) mit 5306,8 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 45, was auf eine Überbewertung der Aktie hindeutet. Daher erhält China Shun Ke Long in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite von China Shun Ke Long liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,52 liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.