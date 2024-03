China Shipbuilding Industry Power Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch eine verstärkte Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen China Shipbuilding Industry Power zu beobachten. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral".

Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Genauer gesagt gab es 7 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Shipbuilding Industry Power-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 19,22 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (19,67 CNH) weist einen Unterschied von +2,34 Prozent auf, daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage (gleitender Durchschnitt von 19,51 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,82 Prozent), was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die China Shipbuilding Industry Power-Aktie somit ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Bei weichen Faktoren wie der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, eine erhöhte Aktivität aufweist. Daher erhält China Shipbuilding Industry Power für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut" für China Shipbuilding Industry Power.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die China Shipbuilding Industry Power aktuell mit einem Wert von 63,41 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 55, was auf eine neutrale Einstufung auf dieser Basis hinweist. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".