China Shipbuilding Industry Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass China Shipbuilding Industry in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung erfahren hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer für dieses Unternehmen in den letzten vier Wochen. Daher erhält China Shipbuilding Industry eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich und insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von China Shipbuilding Industry mit 9,75 Prozent um mehr als 10 Prozent darüber. Dies ist im Vergleich zur mittleren Rendite der "Maschinen"-Branche von -1,09 Prozent ebenfalls deutlich überdurchschnittlich. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die China Shipbuilding Industry-Aktie auf der längerfristigen Basis mit einem gleitenden 200-Tages-Durchschnitt von 4,26 CNH befindet, während der letzte Schlusskurs bei 4,04 CNH liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. Auf der kurzfristigeren 50-Tage-Basis beträgt der Durchschnitt 4,02 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt erhält China Shipbuilding Industry basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich China Shipbuilding Industry ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen jedoch vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 8 Schlecht- und 1 Gut-Signal, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.