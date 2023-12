China Shipbuilding Industry Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die China Shipbuilding Industry wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 41,18 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 44,44, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Des Weiteren wird die China Shipbuilding Industry hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen nahezu unverändert, was eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit für diesen Aspekt eine Einstufung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der China Shipbuilding Industry mit 9,75 Prozent mehr als 10 Prozent darüber. Ähnlich verhält es sich im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, wo die Rendite 10,81 Prozent beträgt. Diese sehr positive Entwicklung führt zu einer Einschätzung von "Gut" in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der China Shipbuilding Industry mit 4,04 CNH derzeit +0,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -5,16 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die China Shipbuilding Industry bei der technischen Analyse und dem Branchenvergleich eine neutrale bis positive Einschätzung.