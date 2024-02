China Shineway Pharmaceutical Aktie: Was für ein Plan!

Die China Shineway Pharmaceutical-Aktie wird durch eine technische Analyse und einen Branchenvergleich bewertet. Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Aktie unter Verwendung des gleitenden Durchschnitts ergibt verschiedene Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 7,86 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 8,1 HKD liegt, was einem Unterschied von +3,05 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 7,49 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt um +8,14 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zur "Gesundheitspflege"-Branche liegt die China Shineway Pharmaceutical-Aktie mit einer Rendite von 1,5 Prozent um 28 Prozent über dem Durchschnitt. In der "Arzneimittel"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -31,23 Prozent, während China Shineway Pharmaceutical mit 32,73 Prozent deutlich darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Einschätzung des Sentiments und des Buzz im Internet ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um China Shineway Pharmaceutical beschäftigt.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung und des Sentiments eine Bewertung von "Neutral" für die China Shineway Pharmaceutical-Aktie.