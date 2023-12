China Shineway Pharmaceutical Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der China Shineway Pharmaceutical-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 65, was laut Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, welcher bei 54,03 liegt. Auch hier wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamten "Neutral"-Bewertung für China Shineway Pharmaceutical führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" hat die China Shineway Pharmaceutical-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -3,02 Prozent erzielt, was 10,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt -15,19 Prozent, wobei China Shineway Pharmaceutical um 12,17 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bezogen auf fundamentale Kriterien, weist die China Shineway Pharmaceutical-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,43 auf, was 86 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies führt zu einer Einordnung als "günstig" auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt China Shineway Pharmaceutical mit 6,12 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,52 Prozent in der "Arzneimittel"-Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik von der Redaktion als "Gut" eingestuft.