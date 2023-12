China Shineway Pharmaceutical Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Stimmung unter den Anlegern für China Shineway Pharmaceutical ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen waren vor allem positive Themen in den Diskussionen präsent, was zu einer insgesamt guten Einschätzung des Titels führt.

In Bezug auf Dividenden zahlt China Shineway Pharmaceutical derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Arzneimitteln. Der Unterschied beträgt 2,63 Prozentpunkte (6,12 % gegenüber 3,5 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie positiv bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der China Shineway Pharmaceutical derzeit bei 7,86 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,85 HKD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung von -12,85 Prozent in Bezug auf den GD200 und zu einer neutralen Bewertung von -3,11 Prozent in Bezug auf den GD50. Insgesamt ergibt sich hieraus eine neutrale Gesamtbewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von China Shineway Pharmaceutical als neutral eingestuft. Der RSI7 beträgt 53,85 und der RSI25 beträgt 49,21, was zu einer neutralen Empfehlung für beide Zeiträume führt. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund des Relative Strength Indikators als neutral bewertet.