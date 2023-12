China Shineway PharmaceuticalADR Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "MFA Financial":

Die China Shineway Pharmaceutical wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens verläuft bei 7,86 HKD, während der Kurs der Aktie bei 6,9 HKD liegt, was einer Abweichung von -12,21 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 7,01 HKD, was einer Abweichung von -1,57 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt wurde.

Die Dividendenrendite der China Shineway Pharmaceutical liegt derzeit bei 6,12 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,53 %, wodurch die Aktie in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende als "Gut" eingestuft wird.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,43 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 38,77 bei 86 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.