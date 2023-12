China Shineway PharmaceuticalADR Aktie: Lieber erstmal halten!

China Shineway Pharmaceutical schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Arzneimittelsektor. Mit einer Dividendenrendite von 6,12 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 3,5 % kann die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft werden.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die China Shineway Pharmaceutical-Aktie als Neutral-Titel betrachtet wird. Der RSI7 beträgt 53,85 und der RSI25 beträgt 49,21, was zu der Gesamteinstufung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 7,86 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 6,85 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -12,85 % zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 7,07 HKD, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei China Shineway Pharmaceutical in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.