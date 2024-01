China Shineway PharmaceuticalADR Aktie: Es geht auch anders!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der China Shineway Pharmaceutical ein Neutral-Titel. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die China Shineway Pharmaceutical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 37,86, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,98, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung und das Interesse rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, wodurch sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für China Shineway Pharmaceutical blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen China Shineway Pharmaceutical diskutiert. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Für Investoren, die aktuell in die Aktie von China Shineway Pharmaceutical investieren, bietet sich eine Dividendenrendite in Höhe von 6,12 % an, was einen Mehrertrag in Höhe von 2,63 Prozentpunkten im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Arzneimittel bedeutet. Somit ergibt sich eine Bewertung "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.