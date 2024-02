China Shenhua Energy Co Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Die Stimmung der Anleger gegenüber China Shenhua Energy wird durch harte und weiche Faktoren beeinflusst. Laut unseren Analysten sind die Kommentare in sozialen Medien überwiegend positiv, während neutrale Themen in den letzten Tagen vorherrschend waren. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft. Die Handelssignale hingegen deuten auf eine "Schlecht" Bewertung hin. Insgesamt wird die Stimmung als "Neutral" bewertet, da keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger festgestellt wurde. Die Diskussionsintensität der China Shenhua Energy-Aktie war im letzten Monat geringer als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 30,71 CNH liegt. Da der letzte Schlusskurs (38,6 CNH) deutlich darüber liegt, wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Gut"-Rating. Somit wird die China Shenhua Energy-Aktie insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 49,92, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 für 25 Tage beläuft sich auf 34,72, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Die Einschätzung der Aktienkurse basierend auf verschiedenen Faktoren zeigt, dass die Stimmung als neutral bewertet wird, während die technische Analyse ein gutes Rating ergibt. Anleger sollten diese Informationen bei ihren Investitionsentscheidungen berücksichtigen.