China Shenhua Energy Co Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Aktienkurs von China Shenhua Energy hat im Vergleich zum Vorjahr eine Rendite von 11,99 Prozent erzielt, was 11,11 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Energie" liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt im Schnitt 0,88 Prozent, und China Shenhua Energy liegt aktuell 11,11 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der China Shenhua Energy bei 65,13 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 50,29 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, mit acht Tagen, an denen negative Kommunikation dominierte. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der China Shenhua Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, da der Kurs sowohl vom GD200 als auch vom GD50 nur minimal abweicht.

Insgesamt zeigt die Bewertung der verschiedenen Kriterien eine neutrale bis negative Einschätzung der China Shenhua Energy-Aktie.