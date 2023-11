China Shenhua Energy Co Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die China Shenhua Energy wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 24,72 CNH, während der Aktienkurs (25,3 CNH) um +2,35 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 24,78 CNH, was einer Abweichung von +2,1 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamteinstufung als "Neutral".

Bei der Einschätzung der Aktienkurse werden neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung berücksichtigt. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um China Shenhua Energy in den sozialen Medien diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse von Handelssignalen ergab eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, was zu der Schlussfolgerung führt, dass die Stimmung hinsichtlich China Shenhua Energy als "Neutral" eingestuft werden muss.

Ein weiteres prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum aufeinander. Der RSI der China Shenhua Energy führt zu einer Einstufung als "Neutral" sowohl bei einem Zeitraum von 7 Tagen (51,52) als auch bei einem Zeitraum von 25 Tagen (40,48).

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt China Shenhua Energy mit einer Rendite von 11,99 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,48 Prozent aufweist, liegt China Shenhua Energy mit 10,51 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.